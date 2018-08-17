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Ребята из Щербинки посетили археологический музей
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Ребята из Щербинки посетили археологический музей 

Префектура ТиНАО города Москвы 17 августа 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Ребята, посещающие Отделение дневного пребывания детей и подростков филиала «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский», 14 августа побывали в Музее археологии Москвы.
— Мы посмотрели на мост — основной экспонат. Этот объект, закопанный под землей 200 лет назад, был обнаружен при реконструкции на Манежной площади. Прямо на этом месте, на глубине восьми метров, был создан археологический музей. Кроме моста, в учреждении представлено много других интересных находок, которые понравились детям, — рассказала заведующая Отделением Ирина Зубец.
Она добавила, что всего в третий летний месяц проекта «Московская смена» записались 20 ребят.
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