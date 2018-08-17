Новые песочницы установят на территории дошкольного учреждения образовательного комплекса №1231

На территории дошкольного учреждения образовательного комплекса №1231, который находится по адресу: переулок Сивцев Вражек, дом 20, установят четыре новых песочницы. Оценка проведенных работ состоится 20 августа.

— Мы проведем масштабные работы по благоустройству на территории детского сада. Помимо песочниц, оборудуем спортивный комплекс для малышей. Кроме того, установим одну большую карусель, — рассказала заведующая хозяйственным отделом образовательного учреждения Светлана Шуаши.

Она добавила, что на территории детского сада уже уложили настил мягкого покрытия под всеми игровыми комплексами. Это позволит повысить безопасность детей во время активных игр.