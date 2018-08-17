Дубненский детский сад оформили в стиле Густава Климта

Один из детских садов в Дубне оформляют в стиле одного из основоположников стиля ар-нуво в Европе Густава Климта . Художники постарались избежать откровенного эротизма, который свойственен работам австрийского художника и перевести тему в сказочное русло.

Широко раскрытыми глазами, удивляясь и восхищаясь, дети рассматривают изображения на стенах. Они фантазируют и сочиняют собственные истории.

Художник Михаил Поляков — воспитанник детского сада «Светлячок». Через три десятка лет он вернулся сюда уже в качестве оформителя. Для росписи Михаил придумал необыкновенную историю. В центре композиции — мальчик в буденовке и колготках, он благородный рыцарь. В сопровождении верного кота, умного коня и веселого горностая он отправился за воздушным змеем, который унес пятерых принцесс.

Источник фото: телеканал «360»

Эта роспись — подарок детскому саду. Михаил Поляков работает над ней уже несколько недель. Объем работы большой, поэтому художник пригласил помощниц. Девушки вместе рисуют, изобретают новые сюжетные ходы для истории маленького рыцаря, придумывают фантастические детали.

Источник фото: телеканал «360»

Нетрадиционная идея оформить лестничный пролет в детском саду в стиле ар-нуво была с энтузиазмом встречена педагогами дошкольного учреждения. Они уверены, что дети вполне способны понять смысл, который вложил в свою работу автор, все аллегории и символы. Особенно интересны для них будут мелкие элементы, которыми наполнена картина. Нет ни одного белого пятнышка — везде узоры, орнаменты, завитушки. Из них составлены и персонажи, и чудесный лес.

Источник фото: телеканал «360»

«Важно понимать, что для детей в этом возрасте ведущей деятельностью является игра. Именно через игру они воспринимают окружающий мир. И изобразительная деятельность для них тоже своего рода игра. Поэтому такое мозаичное оформление соответствует детскому восприятию. Потому что это — знакомо», — рассказала Наталья Юдина заведующая ДОУ № 8 «Светлячок».

Через пару недель работа будет закончена. По лестнице вверх-вниз будут каждый день ходить дети. Для них она станет дорогой в фантастический мир, где развивается их воображение и художественный вкус.