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В администрации Уссурийского городского округа обсудили итоги летней оздоровительной кампании
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В администрации Уссурийского городского округа обсудили итоги летней оздоровительной кампании 

Prim.News 17 августа 2018
Фото: Prim.News
С 16 июня по 21 августа в лагере «Надежда» отдохнули 730 детей.
Состоялось заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Уссурийского городского округа. Заседание провела заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы, председатель комиссии Елена Бронникова, сообщает Prim.News со ссылкой на пресс-службу Уссурийского городского округа.
О деятельности детского оздоровительного лагеря «Надежда» в 2018 году рассказала директор МАУ ДОЛ «Надежда» Светлана Братющенко. Она отметила, что на следующей неделе свою работу завершает третья смена лагеря «Надежда». До открытия первой смены в лагере был проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных и благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей. «Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии установленным требованиям. Проведена противоклещевая обработка объектов отдыха детей и территорий, прилегающих к ним. Проверка организации летней оздоровительной кампании оставалась на постоянном контроле Роспотребнадзора», — отметила Светлана Братющенко.
За три смены с 16 июня по 21 августа в лагере отдохнули 730 детей. Они принимали участие в различных мероприятиях, активно проводили досуг. Особенно ребятам понравились спортивные занятия, некоторые дети определились с видом спорта, которым они будут заниматься и дальше.
На заседании было отмечено, что в этом году воспитатели лагеря «Надежда» прошли специальное обучение у методистов учреждений дополнительного образования. Практические занятия очень помогли им во взаимодействии с детьми в течение всех смен.
Начальник отдела по УГО департамента труда и социального развития Приморского края Елена Заикина отметила, что за счет средств краевого бюджета с 01.06 по 15.08 оздоровились 194 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации (в ДЗОЛ «Наши дети-3» Партизанского района — 90 детей, в МАУ ДОЛ «Надежда» 101 ребенок, база отдыха «Шепалово» — 3 ребенка-инвалида).
«Сегодня в детский лагерь «Наши гости-3» прибыли ещё 40 человек, осенью 19 детей планируют отправить в МУП ДС «Родник» Черниговского района», — отметила Елена Заикина.
И.о. начальника отдела опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по Уссурийскому городскому округу Татьяна Федорова рассказала об организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «В лагерях, санаториях Приморья, базе отдыха „Океан“ с. Андреевка отдохнул 151 человек, — отметила Татьяна Федорова. — В Центре содействия для воспитанников функционировали производственные и полеводческие бригады, в них были задействованы 50 ребят. Также был организован отдых для 255 детей, воспитывающихся в семьях опекунов или попечителей».
Всего в Уссурийском городском округе во время летних каникул функционировали 40 оздоровительных организаций: 38 пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 34 образовательных организаций и на базе четырех учреждений дополнительного образования детей, два загородных лагеря отдыха и оздоровления детей (ДОЛ «Надежда», РИЦ «Астероид»).
Кроме того, на базе 20-ти общеобразовательных организаций и двух учреждений дополнительного образования была организована работа профильных смен: спортивных, экологических, патриотических, художественно-творческих, туристических.
Финансирование летней оздоровительной кампании 2018 года осуществлялось за счет средств муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016-2020 годы».
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