Вопрос эксперту: идем в детский сад. Как защитить ребенка?

Отвечает врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус:

— Сделать так, чтобы ребенок не болел при поступлении в детский сад, нереально. Его иммунитет только учится отражать инфекцию и учится он всегда «в бою». Сын придет в группу сверстников, у каждого из которых — свои микробы. Они тут же ими будут обмениваться. И вас ждут сопли, кашель и другие прелести. И это не повод бить тревогу: 4 — 6 раз в год болеющий ребенок — это норма, а не что-то экстраординарное. Что вы можете предпринять, чтобы все-таки обезопасить его? Во-первых, сделать все положенные по возрасту прививки. В том числе — вакциной от гриппа. Тогда вы будете защищены от опасных инфекций, а на менее опасных будет тренироваться иммунитет.

Во-вторых, научите ребенка основам гигиены: как и когда мыть руки, что нельзя облизывать совок из песочницы, почему нельзя меняться с друзьями одеждой и пожеванной конфетой и т.п.

Но все-таки самое главное для родителя — понимать, что без болезней не обойдешься. И пусть ребенок ничего страшнее насморка и кашля в дом не приносит.