Ещё
Вопрос эксперту: идем в детский сад. Как защитить ребенка?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Вопрос эксперту: идем в детский сад. Как защитить ребенка? 

Teleprogramma.pro 17 августа 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Отвечает врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус:
— Сделать так, чтобы ребенок не болел при поступлении в детский сад, нереально. Его иммунитет только учится отражать инфекцию и учится он всегда «в бою». Сын придет в группу сверстников, у каждого из которых — свои микробы. Они тут же ими будут обмениваться. И вас ждут сопли, кашель и другие прелести. И это не повод бить тревогу: 4 — 6 раз в год болеющий ребенок — это норма, а не что-то экстраординарное. Что вы можете предпринять, чтобы все-таки обезопасить его? Во-первых, сделать все положенные по возрасту прививки. В том числе — вакциной от гриппа. Тогда вы будете защищены от опасных инфекций, а на менее опасных будет тренироваться иммунитет.
Во-вторых, научите ребенка основам гигиены: как и когда мыть руки, что нельзя облизывать совок из песочницы, почему нельзя меняться с друзьями одеждой и пожеванной конфетой и т.п.
Но все-таки самое главное для родителя — понимать, что без болезней не обойдешься. И пусть ребенок ничего страшнее насморка и кашля в дом не приносит.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Не халявщик, а партнер»: как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х Где сейчас звезды 90-х Братья погибшего Пола Уокера возродят его персонажа в будущих «Форсажах»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение