Новая детская площадка торжественно откроется в Керамическом проезде

Торжественное открытие новой детской площадки состоится 20 августа в Керамическом проезде. Об этом сообщили в управе района.

— В программе открытия — конкурсы для юных жителей, а так же запланирована фитнес-зарядка. Ждем всех желающих, родителей с детьми, — поделился подробностями представитель управы.

Праздничное мероприятие пройдет по адресу: Керамический проезд, дом 47, корпус 1. Торжественное открытие начнется в 15.00. Мероприятие бесплатное и не требует регистрации, могут прийти все желающие жители района. (ео)