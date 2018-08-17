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Новая детская площадка торжественно откроется в Керамическом проезде
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Новая детская площадка торжественно откроется в Керамическом проезде 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 17 августа 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Торжественное открытие новой детской площадки состоится 20 августа в Керамическом проезде. Об этом сообщили в управе района.
— В программе открытия — конкурсы для юных жителей, а так же запланирована фитнес-зарядка. Ждем всех желающих, родителей с детьми, — поделился подробностями представитель управы.
Праздничное мероприятие пройдет по адресу: Керамический проезд, дом 47, корпус 1. Торжественное открытие начнется в 15.00. Мероприятие бесплатное и не требует регистрации, могут прийти все желающие жители района. (ео)
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