Из плановых в фактические: еще более 450 детей распределили в группы детских садов Вологды

В третий раз электронную систему ГИС «Образование» для доукомплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Управлении образования Вологды запустили 17 августа. Места в общеобразовательных и специализированных детских садах и группах получили 463 ребенка разного возраста.

Первые две волны доукомплектования детских садов прошли 2 и 19 июля, сегодня группы всех детских садов переведены из планового режима работы в фактический.

«Сегодня каждый руководитель ДОУ открыл в системе данные о вакантных местах, которые высвободились в результате неполных пакетов документов, смены места жительства семей. Комплектуются группы разного возраста, начиная от 2 лет и заканчивая 6-7 годами. По окончании процедуры доукомплектования мы получим данные, все ли места «закрыты», бывает и так, что предложение в некоторых детских садах превышает спрос», — рассказала начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева

Кстати, полностью потребность в местах для малышей от года до двух лет закрыта в детских садах по мкр Станкозавод, Лукьяново и Ананьино. В период комплектования с 1 апреля по 1 июля всего в детские сады с помощью автоматизированной системы зачислено более 4700 маленьких вологжан.

Процедура доукомплектования проводится аналогично, начиная с 1 июля, она осуществляется в автоматическом режиме. Программа комплектует группы на основании возраста детей, даты подачи заявления, имеющейся льготы. Внеочередными местами обеспечиваются дети работников суда и прокуратуры , военных, к льготникам первой очереди, в частности, относятся дети сотрудников полиции и многодетные семьи.

Модерирует процесс доукомплектования сотрудник Управления образования, в качестве наблюдателей приглашаются представители родительской общественности. В первую очередь запустили комплектование специализированных групп и детских садов отдельно по каждому виду заболевания детей. Всего места в детских садах получили 40 малышей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниям.

«Сегодня я на комиссии присутствовала впервые, узнала много нового, наглядно поняла, как происходит распределение мест в детских садах — все понятно, прозрачно и честно. Для себя поняла преимущества подачи заявлений через Портал госуслуг — в личном кабинете уже в процессе зачисления меняется статус заявления на «направленный в детски сад», поэтому не нужно отслеживать списки. Считаю практику участия родителей в процедуре доукомплектования детских садов очень полезной — отпадает множество вопросов», — рассказала представитель родительского сообщества детского сада № 30 Светлана Фрейман.

Списки детей после доукомплектования в этот же день утверждаются приказом и размещаются на сайте городской администрации. Доукомплектование детских садов будет проводиться вновь в течение учебного года в срок до 1 апреля. Количество дополнительных комплектований будет зависеть от высвобождающихся и вновь созданных вакантных мест, а также запросов родителей. В прошлом году эту процедуру проводили 15 раз.