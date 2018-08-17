В детских лагерях Севастополя нашли нарушения

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе выявили нарушения в организации безопасного отдыха детей в лагерях Нахимовского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

"Установлено, что в оздоровительных лагерях, расположенных на территории района, не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, противопожарный режим, иные положения законодательства, направленные на обеспечение безопасного отдыха детей", — заявили в ведомстве.

Так, в «Атлантусе» в селе Орловка не обеспечены безопасные условия эвакуации детей из отдельных зданий в случае пожара, а также необходимая огнестойкость ряда конструкций в производственных и технических помещениях. А в лагере «Радость» в поселке Любимовка на спортивной площадке эксплуатируется устаревшее оборудование.

В пресс-службе добавили, что в этих и других ранее проверенных объектах не организована система профилактики травматизма и правонарушений. Кроме того, не налажено взаимодействие лагерей с районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По результатам проверки руководителям оздоровительных учреждений внесены представления об устранении нарушений.