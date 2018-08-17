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В детских лагерях Севастополя нашли нарушения
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В детских лагерях Севастополя нашли нарушения 

РИА Новости Крым 17 августа 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе выявили нарушения в организации безопасного отдыха детей в лагерях Нахимовского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"Установлено, что в оздоровительных лагерях, расположенных на территории района, не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, противопожарный режим, иные положения законодательства, направленные на обеспечение безопасного отдыха детей", — заявили в ведомстве.
Так, в «Атлантусе» в селе Орловка не обеспечены безопасные условия эвакуации детей из отдельных зданий в случае пожара, а также необходимая огнестойкость ряда конструкций в производственных и технических помещениях. А в лагере «Радость» в поселке Любимовка на спортивной площадке эксплуатируется устаревшее оборудование.
В пресс-службе добавили, что в этих и других ранее проверенных объектах не организована система профилактики травматизма и правонарушений. Кроме того, не налажено взаимодействие лагерей с районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По результатам проверки руководителям оздоровительных учреждений внесены представления об устранении нарушений.
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