В Беларусь на отдых приехали 150 китайских детей

В белорусский оздоровительный центр «Зубренок» прибыли китайские дети — 150 человек. Самая большая делегация юных гостей из Поднебесной за всю историю дипотношений двух стран. Китайские гости — это победители олимпиад на родине, участники творческих коллективов. К слову, ребята приехали благодаря личным договоренностям двух лидеров — Александра Лукашенко Си Цзиньпина . Подробности у корреспондента «МИР 24» Дениса Кошелева.

На открытии смены дети внимательно слушают напутственные слова, а дальше обязательная традиция: поход к озеру Нарочь. Не просто бросить камешек в воду, чтобы смена удалась, но и поплавать на лодках и катамаранах. Об этом мечтают дети, все это впереди, а пока гости сходу делятся первыми впечатлениями. Для них в Беларуси все в новинку. Кухня особенно.

«Я вот и раньше пробовал картошку, но никогда не думал, что ее можно есть со сметаной. Оказалось, что это вкусно. Правда, немного пресно. Мы любим острую еду», — рассказал Хой Джуа, приехавший на отдых из Пекина.

Ребята делятся на команды. И вперед на поле играть в футбол. Белорусские и китайские дети только познакомились, но уже сыгрались. Общению не мешает даже языковой барьер.

«Мы можем поговорить на английском, поздороваться. Они очень добрые», — отмечает Мария Шевченко, приехавшая в лагерь из Минска.

Не только развлечения, но и мастер-классы. Даже такие необычные: как правильно заправлять кровать, поскольку для многих это в новинку. Вожатый объясняет. Китайские дети повторяют. Получается, хоть и не сразу.

К слову, условия проживания в центре не хуже, чем в трехзвездочном отеле. Правда, в этих корпусах дети только ночуют. Программа в лагере насыщенная.

«Дети проходят оздоровление, они посещают нашу часть медицинскую, ванны различные получают, пьют кислородные коктейли. В этом году мы принимаем 150 китайских детей, и я надеюсь, что эта программа будет реализовываться каждый год», — говорит директор Национального детского центра Надежда Онуфриева.

Впереди у ребят еще много насыщенных дней. Они побывают на экскурсиях, узнают историю Беларуси, и, конечно, найдут новых друзей. Сами работники «Зубренка», которые в большинстве своем когда-то тоже были здесь на отдыхе, уверены — эти каникулы останутся у китайских ребят в памяти надолго.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ