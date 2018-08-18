Специальный репортаж: Семена дружбы посеяны в сердцах китайской и белорусской молодежи

Нарочь /Беларусь/, 18 августа / Синьхуа / — «За два коротких дня я уже успела полюбить чудесную страну Беларусь, полюбить ее голубое небо и белые облака, полюбить этот добрый народ с его веселыми песнями и танцами, его хлебосольность, его добрые традиции. Аромат вкусных деликатесов надолго останется в моей памяти», — так описала свои впечатления школьница из Пекина Чжао Цайнин, которая несколько дней назад приехала в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» на берегу крупнейшего в Беларуси озера Нарочь.

Она в числе 75 китайских детей прибыла сюда на отдых по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко . Как ожидается, 19 августа в «Зубренок» приедет вторая группа юных китайцев.

По словам директора центра Надежды Онуфриевой, «Зубренок» подготовил интересную программу для китайских детей. «Самое лучшее — общение между детьми. Китайские дети очень хорошо владеют английским языком, и наши дети владеют английским языком. Поэтому у них нет барьеров в общении», — заявила она.

Как рассказали китайские школьники, в первый день их пребывания в «Зубренке» была организована дискотека, на которой отдыхающие в центре белорусские дети в красивых национальных костюмах выступили с песнями и танцами, а китайские школьники сыграли на народных инструментах.

Оздоровительный центр также прилагает большие усилия, чтобы познакомить китайских детей с Беларусью. Для них было организовано посещение Мирского замка и Несвижского дворцово-замкового комплекса, которые входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО . «Здесь у нас они также учатся простым песням, танцам белорусским, учатся руками делать белорусские игрушки и т. д.», — заявила Н. Онуфриева.

"Белорусы очень дружественные. Они всегда здороваются с нами", — рассказал школьник Оуян Яфэй. Густые леса и свежий воздух в Беларуси также произвели на него глубокое впечатление.

Детей из КНР также удивило, что в «Зубренке» они могут общаться с белорусскими детьми на китайском языке. «У нас сейчас работает летний лингвистический лагерь. В нем отдыхают дети, которые в наших белорусских школах изучают китайский язык», — отметила Н. Онуфриева.

Как рассказала Алика Рябычина из Могилева, в школе она раз в неделю один час учится китайскому языку, а в «Зубренке» каждый день — три часа. «Мне нравится китайская культура», — отметила она.

14-летняя Мария Шевченко из Минска говорит, что за эти дни успела пообщаться с китайскими детьми, хоть и на английском языке. «Китайские дети очень добрые и отзывчивые. С ними приятно общаться, — рассказала она. — Хотела бы побывать в Китае».

"Возможность использования площадки детского оздоровительного центра «Зубренок» для общения молодежи Китая и Беларуси закладывает прочные долгосрочные основы диалога между нашими молодыми людьми, закладывает прочные основы дружбы на долгие перспективы", — отметил министр образования Беларуси Игорь Карпенко в четверг на встрече с китайскими детьми. По его словам, в настоящее время в Беларуси активизируется обучение китайскому языку, что способствует взаимопониманию между двумя странами и их народами и прагматичному двустороннему сотрудничеству.

Как отметил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, прибытие китайских детей на отдых по приглашению белорусской стороны является хорошей возможностью для китайской молодежи развивать дружбу и углублять взаимопонимание с белорусскими детьми. «Такое общение заложит хорошую основу для продвижения углубленного развития китайско-белорусских отношений всестороннего стратегического партнерства, а также для совместного строительства сообщества с единой судьбой и общими интересами», — подчеркнул дипломат. —0—