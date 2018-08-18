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Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» во Владивостоке
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Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» во Владивостоке 

ИА Синьхуа 18 августа 2018
Фото: ИА Синьхуа
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
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