Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» во Владивостоке 

Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 августа /Синьхуа/— Семейный праздник «Детское счастье. Соседи» прошел на днях во Владивостоке. (Синьхуа/У Ган)