Ещё
Викторину на знание пословиц проведут в детском лагере «Костер»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Викторину на знание пословиц проведут в детском лагере «Костер» 

Mirmol.ru 18 августа 2018
Фото: Mirmol.ru
Викторину на знание пословиц проведут в детском лагере «Костер»Выездную беседу о русском языке в детском оздоровительном лагере «Костер» проведет Республиканский центр русского языка и культуры РД 17 августа. Сотрудники центра проведут с участниками беседы викторину на знание пословиц и фразеологизмов «О русском языке и не только».
Вторую часть мероприятия посвятят безопасности поведения на воде. Инструктаж проведет работник МЧС. Для того, чтобы закрепить усвоенный материал разработан игровой баннер. В подарок дети получат российский триколор и небольшие сувениры от центра.
Mirmol.ru: последние новости
Викторину на знание пословиц проведут в детском лагере » Костер» Фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» продолжает прием заявок Фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» продолжает прием заявок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение