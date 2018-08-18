В Омске снова проводят акцию «Дети вместо цветов»

Родителей школьников призывают объединиться и подарить лишь один букет учителю от всего класса, а деньги, которые каждый потратил бы на цветы, направить на лечение детей. Второй год подряд благотворительный центр помощи детям «Радуга» призывает родителей омских школьников принять участие в акции добра.

Мы предлагаем вместо множества дорогих букетов, принести по одному цветку, собрать их в один общий праздничный букет и поздравить учителя. Либо купить один букет от класса. Эта акция не про отказ от цветов для учителя, а чтобы научить детей совершать добрые поступки, быть внимательными к другим и неравнодушными, — говорят организаторы акции.

Сэкономленные на покупке цветов средства планируют направить на поддержку Алены Пашковой. В октябре девочке с «синдромом Ундины», подопечной центра «Радуга», предстоит операция, благодаря которой она сможет самостоятельно дышать во сне.

Чтобы сделать доброе дело, нужно договориться с учителем, родителями и детьми об участии в акции. Зарегистрировать в благотворительном центре «Радуга» и получить в его офисе сувениры для учеников класса. 1 сентября принести на линейку по одному цветку, которые дети подарят учителю вместо дорогого букета от каждого, и объединить их в один общий большой букет. А после сэкономленные от покупки букетов средства перевести в помощь Алене Пашковой.

Напомним, в прошлом году участники собрали 256 348,20 рублей для Артура Грядовского, благодаря чему мальчику приобрели необходимый виброжилет.