В Ульяновской области за неделю клещи покусали 15 детей 

В медучреждения Ульяновской области за одну неделю (с 8 по 14 августа) с жалобами на присасывание клещей обратились 46 человек, из которых 15 — дети. Таковы данные, обнародованные региональным управлением Роспотребнадзора. Больше половины случаев атак кровососущих членистоногих на человека приходится на областной центр — здесь зарегистрировано 28 пострадавших, в том числе 9 детей. Случаи нападения клещей также зафиксированы в Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Новоспасском, Павловском, Старомайнском и Ульяновском районах, а также городе Новоульяновске.