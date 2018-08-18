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В Ульяновской области за неделю клещи покусали 15 детей
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В Ульяновской области за неделю клещи покусали 15 детей 

АиФ — Ульяновск 18 августа 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
В медучреждения Ульяновской области за одну неделю (с 8 по 14 августа) с жалобами на присасывание клещей обратились 46 человек, из которых 15 — дети. Таковы данные, обнародованные региональным управлением Роспотребнадзора. Больше половины случаев атак кровососущих членистоногих на человека приходится на областной центр — здесь зарегистрировано 28 пострадавших, в том числе 9 детей. Случаи нападения клещей также зафиксированы в Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Новоспасском, Павловском, Старомайнском и Ульяновском районах, а также городе Новоульяновске.
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