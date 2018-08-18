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Виктория и Дэвид Бекхэм учат детей заниматься благотворительностью в шикарном отеле на Бали
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Виктория и Дэвид Бекхэм учат детей заниматься благотворительностью в шикарном отеле на Бали 

Passion.ru 18 августа 2018
Фото: Passion.ru
Семья Бекхэмов отдыхает в необычном отеле.
Последние дни лета 44-летняя Виктория Бекхэм, ее 43-летний супруг Дэвид Бекхэм и их дети решили провести с пользой и удовольствием. Семейство отправилось на Бали, в весьма любопытное место. Ночь в Nihi Sumba стоит от 875 до 3793 долларов. Одна из детских активностей в «меню» шикарного отеля — поездка в одну из детских школ с сотрудниками благотворительной организации Sumba Foundation.
Еще утром семилетняя Харпер под защитой цветного крема от загара наслаждалась купанием в море, 13-летний Круз наслаждался фруктовыми коктейлями, 15-летний Ромео катался на модном sup-борде, 19-летний Бруклин знакомился с местной кухней. А днем наследники одного из самых богатых семейств мира учили малообеспеченных детей английскому языку и играли с ними.
Помимо обучения, Sumba курирует вопросы наличия чистой питьевой воды, предотвращения заболеваемости малярией и другие проблемы жителей острова.
Фото и видео: instagram
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