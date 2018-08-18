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В Малышково готовят площадку под новый детский сад
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В Малышково готовят площадку под новый детский сад 

Kostroma.Today 18 августа 2018
Фото: Kostroma.Today
В Костроме в микрорайоне Малышково на месте недостроя появится новый детский сад, узнал KOSTROMA.TODAY. Сюда будут ходить 280 заволжских малышей.
Как сообщает ГТРК Кострома, в микрорайоне Малышково кипят работы на месте стройки будущего детского сада. В конце 80-х годов здесь начали возводить школу для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Строители успели возвести 2 этажа и частично покрыли крышу. А потом стройку заморозили и бросили.
Долгое время недострой наводил ужас на местных жителей. Брошенное здание стало пристанищем бомжей, а потом проводить здесь время полюбили подростки.
Все изменилось пять лет назад, когда заброшенный объект передали в муниципальную собственность. Зданию хотели дать «вторую жизнь» — достроить и открыть здесь детский сад.
«Строительная лаборатория дала заключение о том, что конструктив здания не пригоден для его дальнейшей эксплуатации при завершении строительства», — пояснила ситуацию начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации г. Костромы Марина ИЛЬЧЕВСКАЯ.
Здание было решено снести. Ра­бочие уже разбирают стены. Весь пригодный материал (кирпичи) подрядчик сможет забрать себе в счет уплаты стоимости работ — это одно из условий контракта с администрацией города. Условие выгодное — экономия составит почти 4,5 миллионов рублей.
Чтобы не допустить несчастных случаев, территорию огородили и поставили предупреждающие об опасности таблички. В ближайшее время здесь поставят пост охраны, чтобы на объект не проникали подростки.
Строительство будет масштабное — возводить на месте снесенного недостроя будут детский сад на 280 мест. Сейчас в Заволжье более 1,5 тысяч малышей ожидают своей очереди в детсад.
«Если в Заволжье будет еще детский сад, он, конечно, полностью проблему не решит, но очередь сократит и позволит нам вернуть в детские сады Заволжья тех детей, которые на сегодняшний день посещают детские сады центрального района города», — уточнила начальник Управления образования администрации г. Костромы Марина Соловьева.
Сейчас проект будущего детского сада в разработке. Строить его будут за счет средств, выделенных по федеральной программе. Они составляют большую часть.
Разобрать старое здание планируют до конца этого года.
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