Ещё
В Костроме на средства гранта создадут «Лабораторию успеха»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Костроме на средства гранта создадут «Лабораторию успеха» 

АиФ Владимир 18 августа 2018
Фото: АиФ Владимир
Кострома получит федеральный грант на поддержку детей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации города.
Конкурс на получение гранта проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Администрация Костромы представила проект организации досуга подростков, «находящихся в конфликте с законом». На его реализацию город получит грант в размере 1,33 млн рублей, а участниками проекта станут более 100 несовершеннолетних.
В рамках проекта на базе ЦВР «Беркут», ДЮЦ «Ровесник» и ДЮЦ «АРС» будут организованы «Лаборатории успеха», которые вовлекут подростков в социальную деятельность. Ребята станут участниками мероприятий по благоустройству, сохранению и приумножению культурно-исторического наследия, пропаганде социально-позитивного поведения.
АиФ Владимир: последние новости
Детский вопрос. В Иванове дошколят ждут в новом учебном году Костромичи присоединились к всероссийской акции «Отцовский патруль» В День города во Владимире выступит группа «Город 312»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение