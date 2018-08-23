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Пьяную псковичку задержали за дебош в кафе
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Пьяную псковичку задержали за дебош в кафе 

АиФ Северо-запад 13 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области, находившийся в Пскове на маршруте патрулирования, 23 августа около двух часов ночи получил сообщение, что из охраняемого объекта — кафе на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога», сообщили в пресс-службе ведомства.
Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвую 27-летнюю псковичку, которая вела себя неадекватно и выражалась грубой нецензурной бранью в адрес работников и посетителей кафе.
Для привлечения к административной ответственности девушка передана сотрудникам полиции.
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