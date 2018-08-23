Пьяную псковичку задержали за дебош в кафе

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области, находившийся в Пскове на маршруте патрулирования, 23 августа около двух часов ночи получил сообщение, что из охраняемого объекта — кафе на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога», сообщили в пресс-службе ведомства.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвую 27-летнюю псковичку, которая вела себя неадекватно и выражалась грубой нецензурной бранью в адрес работников и посетителей кафе.

Для привлечения к административной ответственности девушка передана сотрудникам полиции.