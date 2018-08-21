Росгвардия проверила безопасность школ

По легенде учения, в управление вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. Оперативно прибывшие правоохранители выяснили, что на территорию учебного заведения пытается прорваться неизвестный с оружием. В ходе осмотра гимназии росгвардейцы задержали правонарушителя.

"В настоящее время 100% школ Самары охраняются сотрудниками Росгвардии. Также нашими услугами пользуются 20 учреждений среднего профессионального образования и столько же вузов", — отметил замначальника управления вневедомственной охраны по Самаре подполковник Михаил Жиров

"Организации, обеспечивающие безопасность муниципальных учреждений образования и детских садов, должны соответствовать целому ряду требований. В первую очередь они должны обладать лицензией на право оказания охранных услуг на объектах, в отношении которых установлены требования обязательной антитеррористической защищенности", — сказал старший инспектор центра лицензионно-разрешительной работы майор Андрей Алмаев.

По результатам проверок в отношении 49 частных охранников и их руководителей составили протоколы об административных правонарушениях. В отношении трех охранных организаций направлены иски в суд для аннулирования, либо приостановки деятельности предприятий. Одну суд уже лишил права охранять образовательные учреждения.