В Новосокольниках росгвардейцы задержали автоугонщика

Как сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области,19 августа около 20:00 сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получили информацию об угоне автомашины от дома на улице Пролетарской.

Благодаря слаженным действиям росгвардейцев, автомобиль был обнаружен и заблокирован на улице Загородной.

За рулем находился 37-летний местный житель, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Для дельнейшего разбирательства предполагаемый злоумышленник был передан сотрудникам полиции.