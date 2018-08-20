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В Новосокольниках росгвардейцы задержали автоугонщика
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В Новосокольниках росгвардейцы задержали автоугонщика 

АиФ Северо-запад 20 августа 2018
Фото: АиФ Северо-запад
Как сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области,19 августа около 20:00 сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получили информацию об угоне автомашины от дома на улице Пролетарской.
Благодаря слаженным действиям росгвардейцев, автомобиль был обнаружен и заблокирован на улице Загородной.
За рулем находился 37-летний местный житель, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения.
Для дельнейшего разбирательства предполагаемый злоумышленник был передан сотрудникам полиции.
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