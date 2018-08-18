В ответ на ограничение усыновления в Facebook запустили флэшмоб

В Facebook запустили флэшмоб #четвертый_не_лишний. Акция стала ответом на предложение Министерства просвещения ограничить число приемных детей в семье. В нашей семье восемь детей. Пять из них — это приёмные дети с особыми потребностями здоровья. На этих детей не было…

Posted by Olesya Lihunova on Friday, August 17, 2018 Участники акции выкладывают в соцсети фотографии детей, которые могли бы не оказаться в семье, если бы предложение Минпросвещения уже было законом.

Олеся Лихунова — одна из участниц флэшмоба — написала, что в их семье восемь детей, пятеро из которых — приемные, и у них особые потребности здоровья.

«На этих детей не было очереди из кандидатов-усыновителей. А мы привезли их домой, одного за другим, пережили сложную адаптацию, развиваем, обучаем, воспитываем», — рассказала Лихунова. — Но если будет принят новый закон, тысячи приемных детей не попадут в семьи».

В Министерстве просвещения РФ предложили сократить разрешенное законом максимальное число детей, которых может усыновить одна семья. «Мы выносим законодательное предложение о сокращении числа одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей», — сказала министр просвещения Васильева, добавив, что «семья не должна превращаться в детский сад или семейный детский дом».

В ведомстве также предлагают ужесточить требования к желающим усыновить ребенка. Это объясняют многочисленными случаями насилия и убийств детей в приемных семьях.