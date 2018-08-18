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В ответ на ограничение усыновления в Facebook запустили флэшмоб
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В ответ на ограничение усыновления в Facebook запустили флэшмоб 

Инфо 24 18 августа 2018
Фото: Инфо 24
В Facebook запустили флэшмоб #четвертый_не_лишний. Акция стала ответом на предложение Министерства просвещения ограничить число приемных детей в семье. В нашей семье восемь детей. Пять из них — это приёмные дети с особыми потребностями здоровья. На этих детей не было…
Posted by Olesya Lihunova on Friday, August 17, 2018 Участники акции выкладывают в соцсети фотографии детей, которые могли бы не оказаться в семье, если бы предложение Минпросвещения уже было законом.
Олеся Лихунова — одна из участниц флэшмоба — написала, что в их семье восемь детей, пятеро из которых — приемные, и у них особые потребности здоровья.
«На этих детей не было очереди из кандидатов-усыновителей. А мы привезли их домой, одного за другим, пережили сложную адаптацию, развиваем, обучаем, воспитываем», — рассказала Лихунова. — Но если будет принят новый закон, тысячи приемных детей не попадут в семьи».
В Министерстве просвещения РФ предложили сократить разрешенное законом максимальное число детей, которых может усыновить одна семья. «Мы выносим законодательное предложение о сокращении числа одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей», — сказала министр просвещения Васильева, добавив, что «семья не должна превращаться в детский сад или семейный детский дом».
В ведомстве также предлагают ужесточить требования к желающим усыновить ребенка. Это объясняют многочисленными случаями насилия и убийств детей в приемных семьях.
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