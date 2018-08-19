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Пациенты детской больницы в Омске на стене нарисовали смешариков
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Пациенты детской больницы в Омске на стене нарисовали смешариков 

АиФ-Омск 19 августа 2018
Фото: АиФ-Омск
Дети — пациенты гематологического отделения Областной детской клинической больницы создали картину на стене одного из корпусов лечебного учреждения.
Как сообщила пресс-служба регионального правительства, профессиональные художники нанесли конуры героев известного мультфильма «Смешарики», а дети завершили начатое — раскрасили любимых персонажей.
Стена со смешариками расположена напротив окон гематологического отделения. Яркие рисунки призваны поднимать настроение маленьких пациентов. По словам главврача ОДКБ Олега Горбунова, помимо врачебной помощи должна быть ещё и психологическая поддержка.
Напомним, социальная акция «Вид из окна» проходит в рамках проекта «Стенограффия». В планах перенести арт-объекты с улицы в холлы больниц. Это будет ещё одним элементом психологического комфорта в медицинских учреждениях.
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