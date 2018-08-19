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Радаев хочет отменить всеобщие компенсации за детсад в регионе
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Радаев хочет отменить всеобщие компенсации за детсад в регионе 

Свободные новости 19 августа 2018
Фото: Свободные новости
Губернатор Валерий Радаев хочет отменить всеобщую компенсацию жителям Саратовской области оплаты за посещение их детьми детских садов. Соответствующий законопроект, внесенный главой региона, опубликованна сайте Саратовской областной думы и уже поступил на рассмотрение в профильный комитет.
Как следует из пояснительной справки к документу, облправительство хочет ввести «критерии нуждаемости» для сокращения круга получателей компенсации за детсад. Сейчас она предоставляется за счет областного бюджета всем родителям, дети которых обучаются в детских садах, а её размер зависит от количества детей в семье. Планируемые критерии уже прописаны в областном законе об образовании. Согласно ему, право на соцподдержку в период обучения имеют: дети из малоимущих семей, дети из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в специальных (коррекционных) образовательных организациях (группах), дети беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах временного размещения, а также дети беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины.
Губернатор подчеркивает, что «критерий нуждаемости» вводится в рамках подписанного еще в 2011 году его предшественником Павлом Ипатовым соглашения о получении кредита из федерального бюджета в обмен на оптимизацию расходов региональной казны.
Кроме того, отмечает Радаев, сейчас аналогичные ограничения введены в ряде регионов страны: Пермском крае, Марий Эл, Чувашии, Хакасии и других.
«Родителям (законным представителям), которым предоставлялась компенсация до вступления в силу настоящего закона, компенсация предоставляется в соответствии с условиями, предусмотренными Законом области «Об установлении размера компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» в редакции, действовавшей до вступления в силу настоящего закона», — оговаривается глава региона.
Для всех остальных ограничения по выплатам компенсаций за детсад должны вступить в силу с 1 января 2019 года.
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