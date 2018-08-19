В Республике Мордовия завершился V Всероссийский полевой лагерь «Юный водник»

Лагерь включал в себя соревнования по плаванию, гребле, поисково-спасательные работы на акватории и многое другое.

В Республике Мордовия финишировал V Всероссийский полевой лагерь «Юный водник», проводимый МЧС России . Лагерь включал в себя соревнования по плаванию, гребле, поисково-спасательные работы на акватории и многое другое.

На торжественном закрытии лагеря присутствовал Начальник регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Мордовия — Алексей Помелов. V Всероссийский полевой лагерь «Юный водник» проводился в Республике Мордовия на базе Центра подготовки пожарных, спасателей ГКУ РМ «Специальное управление гражданской защиты» в Большеберезниковском районе. Участие в нем приняли команды, прошедшие отбор на уровне федеральных округов страны. Возраст участников лагеря — от 13 до 16 лет.

В этом виде программы быстрее всех также оказалась команда Рязанской области, ставшая в итоге победителем лагеря. Второе место заняли хозяева, представляющие Приволжский федеральный округ, команда учеников школы №8 города Саранска Республики Мордовия. Третье место заняла Москва, представленная командой Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара.

Победитель прошлых двух Всероссийских «Юных водников», представляющая Дальневосточный федеральный округ команда из Еврейской автономной области на этот раз не смогла попасть в тройку призеров и расположилась на четвертом месте.