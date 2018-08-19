Детская диспансеризация: какие обследования следует пройти ребенку перед 1 сентября

Начало учебного года — это не только улыбки, цветы, уроки, встречи с одноклассниками, но и серьезная физическая нагрузка. Чтобы узнать, насколько ребенок готов к урокам физкультуры, необходимо сходить на прием к врачу.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» в этом году в силу вступят обновленные правила профилактических медосмотров несовершеннолетних. Эти медосмотры в народе уже прозвали детской диспансеризацией.

Отдельный порядок действует для самых маленьких школьников, перед школой необходимо сдать биохимический анализ, чтобы проверить уровень глюкозы в крови и посетить медицинских специалистов.

— Современные городские дети, увы, часто не могут похвалиться крепким здоровьем, — говорит врач-педиатр Зарина Раджаева. — Многие из них большую часть свободного времени проводят у телевизора или компьютера, их неокрепшие организмы не испытывают достаточной физической нагрузки.

У многих ослаблена сердечно-сосудистая система, а неправильное питание ведет к набору лишнего веса. Зачастую школьники просто не готовы к интенсивным урокам физкультуры. Я настоятельно рекомендую всем родителям отвести детей к врачам, чтобы выяснить их физические возможности.

Специалисты помогут подобрать вашим дочкам-сыночкам секцию, порекомендовать, каким видом спорта им лучше заниматься. Дети должны посетить ортопеда, окулиста, лора, невролога, хирурга, пройти УЗИ щитовидной железы и брюшной полости, чтобы оценить состояние печени, поджелудочной, селезенки, желчного пузыря, сделать ЭКГ. Убедиться, что у вашего ребенка хорошая осанка, здоровое сердце, нет плоскостопия, устойчивая нервная система.

Посетить докторов можно по полису ОМС в детской поликлинике по месту жительства в рамках диспансеризации несовершеннолетних абсолютно бесплатно.