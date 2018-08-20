Ещё
В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции и ПДН провели совместный профилактический рейд «Стань заметным на дороге!»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции и ПДН провели совместный профилактический рейд «Стань заметным на дороге!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 20 августа 2018
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД МО МВД России «Починковский» совместно с инспектором ПДН провели на улицах города Починка профилактическое мероприятие «Стань заметным на дороге!».
Сотрудники побеседовали с пешеходами и юными водителями на тему безопасного поведения на дорогах и во дворах. Напомнили маленьким и взрослым участникам дорожного движения о необходимости применения светоотражающих элементов на одежде, а также рассказала о разнообразии их видов и пояснили, что световозвращающие браслеты, стикеры и брелоки повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге, в темное время суток, тем самым значительно снижая риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
В завершение бесед каждого участника ждал приятный сюрприз, сотрудники полиции вручили участникам стильные светоотражающие элементы.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Автоинспекторы Бурятии встретились с детьми, прибывшими на отдых из пострадавшего от паводков Забайкалья В подмосковном Клину полицейские и общественники провели акцию «Маленький пешеход, стань заметнее» Председатель Общественного совета при УМВД России по Новгородской области и полицейские посетили детский центр «Радуга»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение