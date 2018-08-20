В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции и ПДН провели совместный профилактический рейд «Стань заметным на дороге!»

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД МО МВД России «Починковский» совместно с инспектором ПДН провели на улицах города Починка профилактическое мероприятие «Стань заметным на дороге!».

Сотрудники побеседовали с пешеходами и юными водителями на тему безопасного поведения на дорогах и во дворах. Напомнили маленьким и взрослым участникам дорожного движения о необходимости применения светоотражающих элементов на одежде, а также рассказала о разнообразии их видов и пояснили, что световозвращающие браслеты, стикеры и брелоки повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге, в темное время суток, тем самым значительно снижая риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В завершение бесед каждого участника ждал приятный сюрприз, сотрудники полиции вручили участникам стильные светоотражающие элементы.