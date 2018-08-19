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О качестве школьных товаров костромичам расскажут в Роспотребнадзоре
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О качестве школьных товаров костромичам расскажут в Роспотребнадзоре 

k1news.ru 19 августа 2018
Фото: k1news.ru
В преддверии Дня знаний управление Роспотребнадзора по Костромской области проводит консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, сообщает служба информации «Русского радио — Кострома».
Сотрудники ведомства ответят на вопросы о детской одежде, обуви, школьной форме, игрушках, канцелярских товаров, детского питания, а также дадут консультации о нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров. Горячая линия будет работать до 3 сентября, звонки принимаютсяс 9 утра до 5 вечера по телефонам 42-34-01 и 42-34-02.
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