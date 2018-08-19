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В новостройках Мурино до конца года будут сданы еще три детских сада
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В новостройках Мурино до конца года будут сданы еще три детских сада 

АСН-Инфо 19 августа 2018
Фото: АСН-Инфо
В 2018 году в новостройках поселка Мурино будут созданы еще дополнительно 420 мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Ленинградской области Сергей Тарасов.
По его словам, в частности, до конца года планируется ввод в эксплуатацию детского сада №3 на 100 мест по улице Менделеева, д. 2, корп. 3, детских садов на 80 мест на Петровском бульваре, д.8, и на 140 мест на Воронцовском бульваре, д. 11. Также в 2018 году будет осуществлен выкуп двух встроенных помещений дошкольных организаций в Мурино — на бульваре Менделеева, д.12 и д.16, на 100 мест каждое с привлечением средств федерального бюджета.
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