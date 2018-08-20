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Детские поликлиники Москвы перейдут на усиленный режим работы с понедельника
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Детские поликлиники Москвы перейдут на усиленный режим работы с понедельника 

РИАМО 20 августа 2018
Фото: РИАМО
Детские поликлиники Москвы с понедельника перейдут на усиленный режим работы для оформления медицинских справок в преддверии нового учебного года, дежурные врачи будут работать без выходных.
В каждой поликлинике с 20 августа по 16 сентября будет открыто по дополнительному кабинету выдачи справок и направлений. Записаться в такой кабинет можно как в день обращения, так и заранее. Они будут работать с 08:00 до 20:00 в будние дни и с 09:00 до 15:00 в выходные.
Также в любой день недели можно будет посетить и кабинет дежурного врача: с 08:00 до 20:00 в будние дни и с 09:00 до 15:00 по субботам и воскресеньям. Попасть на прием к дежурному врачу можно без предварительной записи, достаточно взять талон в инфомате или на стойке информации.
Как напоминается на сайте, чтобы ребенок отправился в детский сад или в школу, а также если он хочет пойти в спортивную секцию, ему потребуются медицинские справки. Нужно будет пройти предварительный осмотр врачей-специалистов и оформить медицинскую карту (форма 026/у-2000). Для посещения спортивных секций, в зависимости от интенсивности тренировок, нужно получить справку либо у участкового педиатра, либо у спортивного врача.
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