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Два пляжа закрыли в Иркутской области
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Два пляжа закрыли в Иркутской области 

АиФ Иркутск 20 августа 2018
Фото: АиФ Иркутск
Два пляжа, расположенных на территории детских оздоровительных лагерей в Шелеховском районе, закрыли. Теперь в Иркутской области действующими остаются четыре пляжа, два из которых общественные — «Якоби» в Иркутске и «Еловый пруд» в Ангарском районе, сообщает 20 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Всего в нынешнем купальном сезоне было открыто 14 пляжей. Все лето сотрудники МЧС проводили с купающимися, особенно с детьми, профилактическую работу по безопасному поведению на воде — в детских лагерях проводились лекции и занятия.
«Уже завтра дети, находившиеся под пристальным вниманием воспитателей и вожатых, окажутся дома и наверняка вблизи местных рек, озер, водохранилищ. Надеемся, они смогут применить полученные знания и учесть предостережения, однако убедительно просим родителей внимательно следить за детьми, особенно находясь у воды. Помнить следует и о том, что лето подходит к концу и низкие ночные температуры способствуют быстрому охлаждению водоемов. Купание в таких водах может быть опасным», — прокомментировал старший государственный инспектор Усольского инспекторского участка Антон Леонидов.
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