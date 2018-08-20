Сотрудники ГИБДД встали на коньки, чтобы рассказать детям о безопасности

В областном центре инспекторы ГИБДД встали на коньки, чтобы пообщаться с детьми в рамках профилактической операции «Внимание — дети!».

Как сообщает отдел пропаганды БДД Кемеровской Госавтоинспекции, профилактическое мероприятие приурочено к началу учебного года. По статистике, именно в первые дни учебы происходит много ДТП с участием детей, которые за каникулы стали менее бдительными.

Накануне инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения посетили тренировку юных фигуристок в Ледовой арене Кемерово. Прямо на коньках вместе с инспектором группа переходила дорогу, вспоминала сигналы светофора и регулировщика, разбирала ситуации, которые могут возникнуть на дороге. После этого девочки вместе с инспектором сделали из специальной бумаги светоотражающие наклейки.

Акция «Внимание — дети!» продлится до 3 сентября. За это время сотрудники ГИБДД проверят состояние подъездных путей к школам и детским садам, наличие дорожных знаков, разметки, светофоров и ограждений. На родительских собраниях и в автотранспортных предприятиях города проведут профилактические беседы на тему детского травматизма.