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Сотрудники ГИБДД встали на коньки, чтобы рассказать детям о безопасности
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Сотрудники ГИБДД встали на коньки, чтобы рассказать детям о безопасности 

АиФ Кузбасс 20 августа 2018
Фото: АиФ Кузбасс
В областном центре инспекторы ГИБДД встали на коньки, чтобы пообщаться с детьми в рамках профилактической операции «Внимание — дети!».
Как сообщает отдел пропаганды БДД Кемеровской Госавтоинспекции, профилактическое мероприятие приурочено к началу учебного года. По статистике, именно в первые дни учебы происходит много ДТП с участием детей, которые за каникулы стали менее бдительными.
Накануне инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения посетили тренировку юных фигуристок в Ледовой арене Кемерово. Прямо на коньках вместе с инспектором группа переходила дорогу, вспоминала сигналы светофора и регулировщика, разбирала ситуации, которые могут возникнуть на дороге. После этого девочки вместе с инспектором сделали из специальной бумаги светоотражающие наклейки.
Акция «Внимание — дети!» продлится до 3 сентября. За это время сотрудники ГИБДД проверят состояние подъездных путей к школам и детским садам, наличие дорожных знаков, разметки, светофоров и ограждений. На родительских собраниях и в автотранспортных предприятиях города проведут профилактические беседы на тему детского травматизма.
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