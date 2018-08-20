Суд закрыл на 40 дней омский лагерь, в котором отравились 13 детей

ОМСК, 20 августа. / ТАСС /. Омский суд по иску Роспотребнадзора закрыл на 40 суток оздоровительный лагерь «Юбилейный», в котором 11 августа отравились 13 детей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора по Омской области.

"Омский районный суд Омской области принял решение о привлечении к административной ответственности БУ г. Омка «Детский оздоровительный лагерь „Юбилейный“ в виде приостановления деятельности сроком на 40 суток с периода временного запрета деятельности», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что при обследовании лагеря были выявлены нарушения питьевого режима, несвоевременная изоляция заболевших, допуск лиц в учреждение летнего отдыха без медицинских книжек и сведений о профилактических прививках, нарушение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания и режима дезинфекции. Возбуждено административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

Ранее сообщалось, что 10 и 11 августа 13 детей, отдыхавших в лагере, почувствовали недомогание, признаки которого свидетельствовали о пищевом отравлении. Все дети были доставлены в медицинское учреждение, где 11 детей по показаниям были госпитализированы, а двое отпущены с родителями домой.