В Приангарье закрыты еще 2 пляжа

В Иркутской области в связи с окончанием

летних смен в детских оздоровительных лагерях и завершением купального

сезона продолжается закрытие пляжей.

Накануне была завершена эксплуатация двух

пляжей в летних оздоровительных лагерях Шелеховского района. Всего в Приангарье действующими остаются 4 пляжа из 14 открытых в этом году, 2 из них — общественные: «Якоби» в городе Иркутске и пляж «Еловый пруд» в Ангарском районе.

На протяжении всего летнего периода

сотрудники МЧС проводят профилактическую работу с несовершеннолетними.

Особое внимание уделяется культуре безопасного поведения на водных

объектах. Государственные инспекторы по маломерным судам организуют в лагерях профилактические занятия и лекции.

«Школьники и дошколята, конечно, усвоили

правила поведения на оборудованном пляже, но близится закрытие летнего

сезона, и уже завтра дети, находившиеся под пристальным вниманием

воспитателей и вожатых, окажутся дома и наверняка вблизи местных рек,

озер, водохранилищ. Надеемся, ребята смогут применить полученные знания и учесть предостережения, однако убедительно просим родителей внимательно

следить за детьми, особенно находясь у воды. Помнить следует и о том,

что лето подходит к концу и низкие ночные температуры способствуют

быстрому охлаждению водоемов. Купание в таких водах может быть опасным»,

— прокомментировал старший государственный инспектор Усольского

инспекторского участка Антон Леонидов.

Сотрудники государственной

инспекции по маломерным судам призывают граждан не подвергать жизнь

риску купанием в необорудованных местах.