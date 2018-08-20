В Приангарье закрыты еще 2 пляжа 

В Иркутской области в связи с окончанием
летних смен в детских оздоровительных лагерях и завершением купального
сезона продолжается закрытие пляжей.
Накануне была завершена эксплуатация двух
пляжей в летних оздоровительных лагерях Шелеховского района. Всего в Приангарье действующими остаются 4 пляжа из 14 открытых в этом году, 2 из них — общественные: «Якоби» в городе Иркутске и пляж «Еловый пруд» в Ангарском районе.
На протяжении всего летнего периода
сотрудники МЧС проводят профилактическую работу с несовершеннолетними.
Особое внимание уделяется культуре безопасного поведения на водных
объектах. Государственные инспекторы по маломерным судам организуют в лагерях профилактические занятия и лекции.
«Школьники и дошколята, конечно, усвоили
правила поведения на оборудованном пляже, но близится закрытие летнего
сезона, и уже завтра дети, находившиеся под пристальным вниманием
воспитателей и вожатых, окажутся дома и наверняка вблизи местных рек,
озер, водохранилищ. Надеемся, ребята смогут применить полученные знания и учесть предостережения, однако убедительно просим родителей внимательно
следить за детьми, особенно находясь у воды. Помнить следует и о том,
что лето подходит к концу и низкие ночные температуры способствуют
быстрому охлаждению водоемов. Купание в таких водах может быть опасным»,
— прокомментировал старший государственный инспектор Усольского
инспекторского участка Антон Леонидов.
Сотрудники государственной
инспекции по маломерным судам призывают граждан не подвергать жизнь
риску купанием в необорудованных местах.