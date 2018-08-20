Сомнолог: До 10 дней потребуется школьникам на привыкание к раннему подъему после летних каникул

Школьникам может потребоваться до 10 дней, чтобы снова привыкнуть рано вставать в школу после летних каникул. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.

«Как правило, когда каникулы, ложатся и встают позже, то есть это не совсем нормальный режим, это называется циркадное или суточное нарушение. Необходимо постараться хотя бы за неделю, а лучше за 10 дней ввести ребенка в более-менее стандартный режим отхода ко сну и подъема. Если жестко задать время подъема, которое бы соответствовало времени подъема в школу, то где-то за семь-десять дней организм подстраивается под этот график и ребенок совершенно спокойно начнет просыпаться за пять минут до звонка будильника. Если ребенок слишком сильно привык поздно вставать, то нужно постепенно уменьшать время подъема на полчаса или час. Время отхода ко сну обычно подстраивается под время подъема», — сказал Р. Бузунов.

По его словам, если ребенок резко переходит на новый режим сна и бодрствования, у него может возникнуть синдром смены часовых поясов. «Если ребенок привык вставать, допустим, в 11:00, а тут ему в 7:00 надо в школу вставать, это четыре часа разницы, это все равно что перелет Москва-Красноярск. У ребенка возникает социально обусловленный синдром смены часовых поясов», — пояснил Р. Бузунов.

Он также отметил, что за два часа до планируемого отхода ко сну ребенка стоит ограничить в использовании гаджетов и употреблении газированных напитков. «В идеале за два часа до предполагаемого отхода ребенка ко сну рекомендуется убрать компьютер, смартфон и другие гаджеты, потому что их работающие экраны дают голубой спектр, который мозг воспринимает как солнечный свет. Также стоит максимально ограничить употребление газированных напитков. Они мало того, что в целом не очень полезные, но и содержат кофеин, который мешает заснуть», — добавил Р. Бузунов.