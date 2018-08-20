Ставропольским детям бесплатно покажут мультики в музее

Детский праздник и показ мультфильмов устроят в музее «Россия. Моя история» 24 августа, сообщили в официальном сообществе музея.

Организаторы приглашают в гости ребят от 4 лет с родителями и друзьями. Праздник начнётся в 16:00. Юным зрителям покажут три мультфильма: «Жил-был кот», «Трио в перьях» и «Кунг-фу кролик».

После показа в музее выступят воспитанники ставропольской студии танца, пройдут мастер-классы по рукоделию, спортивные соревнования и детская дискотека. Для желающих сфотографироваться будет работать фотозона. Малышей развлекут аниматоры, которые проведут конкурсы и игры. Партнёры разыграют среди гостей различные призы, в том числе, бесплатную семейную фотосессию.

Публикация от Россия — Моя история (@myhistory.stav) 19 Авг 2018 в 9:40 PDT