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В детсадах Зонального района детей будут учить ПДД и ставить опыты
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В детсадах Зонального района детей будут учить ПДД и ставить опыты 

АиФ — Алтай 20 августа 2018
Фото: АиФ - Алтай
Пять детских садов Зонального района смогут реализовать свои развивающие и творческие проекты благодаря участию в конкурсе грандов Фонда Александра Прокопьева.
Так, интерактивная зона для изучения правил дорожного движения появится сразу в нескольких дошкольных учреждениях — в селе Плешково, Соколово, Зональное. В детских садах установят современное оборудование, игровые комплекты, которые помогут детям получить необходимые знания. К примеру, как правильно переходить улицы, как вести себя в транспорте и на дороге.
Детский сад «Солнышко», расположенный в селе Новые Чемровки, презентовали научный проект. Удивительно, но опыты, исследовательская работа — это обычные будни воспитанников детсада. Ребята с легкостью могут объяснить, почему морс полезнее газировки. Теперь же дети ждут новое оборудование, благодаря которому они смогут проводить более серьезные опыты.
А вот в селе Буланиха детский сад разработал проект, направленный на здоровье детей. Проект называется «Мы красиво говорим» и предполагает работу с детьми, у которых есть патология речи. На средства гранта в детском саду появится логопедическая комната для индивидуальных занятий.
«Если им не поправить речь, то у ребенка будет дисграфия, нарушение письма. Мы развиваем фонематический слух, и ребенок правильно пишет», — говорит логопед детского сада Марина Галяткина.
В настоящее время еще несколько садов из районов края готовятся к защите своих проектов направленных на развитие детей.
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