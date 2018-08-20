Деткий хантыйский этнолагерь в окрестностях Салехарда будет работать до конца лета

Салехардская городская община народности ханты «Обдорск» организовала детский этнолагерь «Тихая деревня». Он будет работать в чумах, установленных в трех километрах от окружного центра.

Воспитанники, в основном это дети и внуки членов общины, проводят в нем весь день. Здесь их учат родному языку, национальным песням и танцам, показывают мастер-классы работы с бисером и изготовлению кукол, объясняют основы тундровой жизни. Помимо этого дети собирают в окрестностях ягоды и шишки, много играют, да и просто отдыхают от городской жизни.

Первоначальная задумка, круглосуточное пребывание в «чумовом» лагере, не получилась из-за сложностей с дровами — ведь ночью уже прохладно. Детей родители привозят к 12 часам и забирают после шести.

Ребятишек кормят блюдами традиционной кухни. На столе у детей — уху из щуки, малосольный щокур, на десерт — пирог из брусники с морсом.