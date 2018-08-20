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Как подготовить ребенка к 1 сентября. Советы психолога
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Как подготовить ребенка к 1 сентября. Советы психолога
ТАСС
20 августа 2018
Комментарии
Фото:
ТАСС
Доктор психологических наук, детский психолог Оксана Защиринская рассказала
ТАСС
, как помочь ребенку пережить 1 сентября.
Арина Костина
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