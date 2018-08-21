В Петербурге полуторагодовалый ребенок попал в больницу с сильными ожогами

В Санкт-Петербурге полуторагододовалый ребенок попал в больницу с термическими ожогами третьей степени 50% тела.

Также врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму и и ушибы разной степени тяжести. Его привезли в детскую больницу в понедельник, 20 августа.

Правоохранители выяснили, что мать ребенка приехала в Петербург около полугода назад к своему молодому человеку. 20 августа она ушла по своим делам и попросила сожителя присмотреть за мальчиком. Спустя некоторое время, молодой человек позвонил девушке и сказал, что ребенок ошпарил ногу, когда купался. Приехав домой, мать обнаружила мальчика в тяжелом состоянии и вызвала скорую.

Она отправилась в полицию и написала заявление. Правоохранители задержали петербуржца. Тот рассказал, что мальчик получил ожоги, купаясь в слишком горячей воде, а ушибы — когда попытался самостоятельно выбраться из ванной. После мужчина попытался уложить его спать.

Полиция начала проверку по данному факту.