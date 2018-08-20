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В Карачаево-Черкесии планируют за три года провести модернизацию детских медучреждений
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В Карачаево-Черкесии планируют за три года провести модернизацию детских медучреждений 

ТАСС 20 августа 2018
ЧЕРКЕССК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в ближайшие три года планирую провести модернизацию детских медучреждений республики, сообщил министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов.
"Планируем детские лечебные учреждения и поликлинические отделения, которые есть в республике модернизировать в течение трех лет, работаем над их включением в программу по переоснащению. Будет меняться материально-техническая база, проводиться ремонт и дооснащение их более современным оборудованием", — сказал Шаманов.
Большая нагрузка по обслуживанию детского населения в КЧР многие годы приходится на Черкесскую детскую поликлинику, куда обращаются за медпомощью и жители районов республики. В 10 муниципалитетах региона при медучреждениях работают поликлинические отделения.
"Оказание медпомощи детям в КЧР выходит на новый уровень с открытием республиканской многопрофильной детской больницы, оснащенной современным оборудованием. Здесь также сможем организовать два-три дополнительных педиатрических участка для детей, проживающих в районе медучреждения", — добавил министр.
Он отметил, что на сегодняшний день в северной части Черкесска строится новая поликлиника на 450 посещений в смену, где также будут открыты педиатрические участки. «Ввод республиканской детской больницы, открытие дополнительных педиатрических участков при новых медучреждениях позволит сократить очереди в городской детской поликлинике, что особенно актуально в период сезонных простудных заболеваний, а также многим родителям не надо будет вести детей в центр города, чтобы получить медпомощь», — сказал Шаманов.
Ранее сообщалось, что федеральный бюджет в ближайшие три года будет ежегодно выделять по 10 млрд рублей регионам РФ на реконструкцию и оснащение детских поликлиник.
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