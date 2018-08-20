Москвичи смогут сделать прививку возле станции метро «Калужская»

В столице продолжают развивать положительный опыт организации выездной вакцинации граждан на станциях метрополитена, МЦК и «Моих документах». Теперь сделать прививку можно будет и возле торговых центров, например, у ТРЦ «Калужский» в районе Черемушки, на Профсоюзной улице, дом 61а.

Работать прививочный пункт будет по субботам и воскресеньям с 10:00 до 20:00 до 28 октября. Также жители района Черемушки могут привиться в городской поликлинике № 22 филиал № 1 (ул. Цюрупы, д. 30/63). Сделать профилактические прививки детям в Черемушках можно в детской городской поликлинике №69 филиал №1, которая находится на Севастопольском проспекте, дом 40 и детской поликлинике № 10, филиал № 4, на Профсоюзной улице, дом 52.

При этом взрослые вакцинируются один раз в год, а детям в возрасте от шести месяцев до трех лет делают две прививки с промежутком в месяц. Однако стоит помнить, что вакцинацию против гриппа нельзя проводить во время острых инфекционных заболеваний и обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку, при беременности и лактации, а также детям в возрасте до шести месяцев.