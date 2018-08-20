Минфин против повышения размера «детских» вычетов

НК РФ дает возможность родителям, воспитывающих детей, снизить базу по НДФЛ, на сумму налоговых вычетов. На первого и второго ребенка положена льгота в размере 1400 рублей, на третьего и далее — 3 тыс. рублей. Если же вы воспитываете ребенка-инвалида, то из НДФЛ-базы можно вычесть 12 тыс. рублей.

Данная преференция по сути представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан.

Однако чиновники не готовы к повышению размера стандартных вычетов. Большинство регионов нашей страны являются дотационными. Увеличение суммs вычетов приведет к росту выпадающих доходов.