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Минфин против повышения размера «детских» вычетов
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Минфин против повышения размера «детских» вычетов 

Время бухгалтера 20 августа 2018
НК РФ дает возможность родителям, воспитывающих детей, снизить базу по НДФЛ, на сумму налоговых вычетов. На первого и второго ребенка положена льгота в размере 1400 рублей, на третьего и далее — 3 тыс. рублей. Если же вы воспитываете ребенка-инвалида, то из НДФЛ-базы можно вычесть 12 тыс. рублей.
Данная преференция по сути представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан.
Однако чиновники не готовы к повышению размера стандартных вычетов. Большинство регионов нашей страны являются дотационными. Увеличение суммs вычетов приведет к росту выпадающих доходов.
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