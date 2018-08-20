Что не так с принцессами Диснея

Кто не любит сказочные истории от компании Disney ? Девочки по всему миру восхищаются красавицами принцессами, героинями незабываемых мультфильмов, но, оказывается, принцессы нарисованы совсем не такими, какими они могли бы быть в жизни.

1. Принцесса Жасмин появляется перед зрителями в шароварах и топе. Но ведь действие мультфильма происходит в арабской стране и сомнительно, что юная девушка может разгуливать по улицам в таком виде.

2. Принцесса Аврора из «Спящей красавицы» живёт в средневековой Англии. Тогда женщины предпочитали длинные закрытые платья с широкими рукавами, плели косы и покрывали голову вуалью. Диснеевский образ лишь отчасти соответствует реальному.

3. Покахонтас — принцесса, которая существовала в действительности, хотя её история грустнее той, что создал Disney. Индейская принцесса могла украшать себя ожерельями и носила сапоги и плащ. До замужества ей полагалось носить косы, а после девушка должна была коротко остричь волосы. Мультяшная Покахонтас куда более свободна в одежде.

4. Тиана из сказки «Принцесса и лягушка» живёт в конце двадцатых годов в США. Возможно, близость исторической эпохи позволила художникам Disney довольно точно воссоздать образ принцессы: она носит открытые платья и тиары, которые были очень модны в то время.