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Что не так с принцессами Диснея
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Что не так с принцессами Диснея 

Рамблер 20 августа 2018
Кто не любит сказочные истории от компании Disney? Девочки по всему миру восхищаются красавицами принцессами, героинями незабываемых мультфильмов, но, оказывается, принцессы нарисованы совсем не такими, какими они могли бы быть в жизни.
1. Принцесса Жасмин появляется перед зрителями в шароварах и топе. Но ведь действие мультфильма происходит в арабской стране и сомнительно, что юная девушка может разгуливать по улицам в таком виде.
2. Принцесса Аврора из «Спящей красавицы» живёт в средневековой Англии. Тогда женщины предпочитали длинные закрытые платья с широкими рукавами, плели косы и покрывали голову вуалью. Диснеевский образ лишь отчасти соответствует реальному.
3. Покахонтас — принцесса, которая существовала в действительности, хотя её история грустнее той, что создал Disney. Индейская принцесса могла украшать себя ожерельями и носила сапоги и плащ. До замужества ей полагалось носить косы, а после девушка должна была коротко остричь волосы. Мультяшная Покахонтас куда более свободна в одежде.
4. Тиана из сказки «Принцесса и лягушка» живёт в конце двадцатых годов в США. Возможно, близость исторической эпохи позволила художникам Disney довольно точно воссоздать образ принцессы: она носит открытые платья и тиары, которые были очень модны в то время.
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