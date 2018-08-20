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В Молдавии объявили «оранжевый» уровень опасности из-за вспышки кори
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В Молдавии объявили «оранжевый» уровень опасности из-за вспышки кори 

РИА Новости 20 августа 2018
КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Власти Молдавии ввели «оранжевый» уровень опасности в связи со вспышкой кори, сообщила в понедельник министр здравоохранения, труда и социальной защиты республики Светлана Чеботарь.
На сегодняшний день официально подтверждено 90 случаев заболевания корью, похожие симптомы выявлены еще у 83 несовершеннолетних.
"На заседании Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью было решено объявить «оранжевый» уровень в связи со вспышкой кори, который подразумевает ряд мер по предотвращению эпидемии", — заявила Чеботарь.
"Оранжевый" уровень подразумевает изоляцию и госпитализацию заболевших детей, а также тех, у кого есть подозрение на корь. Будут составлены списки непривитых детей и проведены меры по их вакцинации. В частности, дети, у которых нет прививки от кори, не будут допущены к занятиям в учебных заведениях.
"Корь распространяется очень быстро, особенно на юге страны. Все медицинские учреждения обладают достаточным запасом вакцин для детей и взрослых", — добавила министр.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
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