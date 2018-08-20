Ещё
«ВСМПО-Ависма» сделала подарок детскому реабилитационному центру
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

«ВСМПО-Ависма» сделала подарок детскому реабилитационному центру 

Уралинформбюро 20 августа 2018
Фото: Уралинформбюро
Две стиральных машины-автомата для Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Верхнесалдинского района приобрела корпорация «ВСМПО-Ависма». Каждая из машин рассчитана на единовременную загрузку до семи килограммов белья, сообщили "Уралинформбюро" на ВСМПО.
Подарок стал хорошим подспорьем для обслуживающего персонала Центра. Заведующая консультативным отделом Наталья Зайцева поблагодарила за него градообразующее предприятие.
"К нам попадают дети от трех до 18 лет из неблагополучных семей. Объем стирки у нас большой, и он еще увеличивается, если к нам поступают детки младшего возраста", — отметила она.
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района может одновременно разместить 14 детей, но оказавшихся в трудной жизненной ситуации бывает и больше.
Уралинформбюро: последние новости
В липецком детсаду нашли тела воспитательницы и сторожа Двухлетний москвич впал в кому после обрезания В Тюменской области молния убила 6-летнего мальчика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение