«ВСМПО-Ависма» сделала подарок детскому реабилитационному центру

Две стиральных машины-автомата для Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Верхнесалдинского района приобрела корпорация «ВСМПО-Ависма» . Каждая из машин рассчитана на единовременную загрузку до семи килограммов белья, сообщили "Уралинформбюро" на ВСМПО.

Подарок стал хорошим подспорьем для обслуживающего персонала Центра. Заведующая консультативным отделом Наталья Зайцева поблагодарила за него градообразующее предприятие.

"К нам попадают дети от трех до 18 лет из неблагополучных семей. Объем стирки у нас большой, и он еще увеличивается, если к нам поступают детки младшего возраста", — отметила она.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района может одновременно разместить 14 детей, но оказавшихся в трудной жизненной ситуации бывает и больше.