В Терлецкой дубраве стартуют регулярные занятия от Перовского парка

У жителей нашего района появилось еще одно место для занятий спортом и хобби: в дубраве будет йога и цигун, кинолекторий и занятия для детей.

Новогиреевцы смогут заняться оздоровительными спортивными практиками по выходным на территории Терлецкой дубравы. С 12.00 до 13.00 здесь будут проходить занятия по йоге, с 13.00 до 14.00 — по гимнастике цигун. По воскресеньям в 20.00 в Терлецкой дубраве можно будет посетить кинолекторий. Для детей занятия будут проходить по вторникам и четвергам. С 17.00 до 18.00 для детей от десяти лет организованы занятия фитболом, а с 18.00 до 19.00 будет работать творческая мастерская для детей старше шести лет. Кроме того, в эту субботу стартовала детская театральная студия в Терлецкой дубраве. В студию приглашают детей от шести до двенадцати лет, начало занятий в 16.00 по субботам, справки по телефону 8 (495) 368-26-10. Все регулярные занятия организует в Терлецкой дубраве Перовский парк культуры и отдыха. Подробное и актуальное расписание занятий в Терлецкой дубраве здесь: http://www.perovskiy-park.ru/sobyitiya/2017/raspisanie-regulyarnyix-zanyatij-v-zone-otdyixa-«terleczkaya-dubrava».

Фото — Перовский ПКиО.