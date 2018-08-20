Решать проблемы вместе. Что такое замещающая семья и где ей помогут

Необычность этого центра в том, что его специалисты готовы оказать психологическую, консультативную и юридическую помощь тем семьям, в которых воспитываются приёмные дети (так называемые замещающие семьи).

В России поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, становится одной из приоритетных задач в социальной сфере. Считается, что лучшей формой устройства детей-сирот является семейная, в частности, замещающая семья. Но стать замещающими родителями непросто, ведь возникает немало трудностей — юридических и психологических. Решение этих трудностей и есть основная функция Центра поддержки семьи.

Стать родителями непросто

Главная задача Центра — охватить вниманием и заботой как можно большее количество замещающих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Двери Центра поддержки семьи открыты для всех, кто нуждается в помощи.

Учреждение было организовано в 2008 году как Центр дополнительного образования детей и поддержки семьи. Затем к нему был присоединён Шараповский центр поддержки семьи, а в 2014 году внесены изменения в структуру учреждения, расширены его функции. Сначала Центр располагался в старом Кировске, а в 2013 году переехал на улицу Всеволода Иванова, что рядом с Иртышской набережной. Центр занимает двухэтажное здание бывшей школы, в кабинетах которой проводит консультации целая команда сплочённых специалистов: психологи, дефектологи, социальные педагоги, методисты, юристы.

Здесь проводятся различные мастер-классы, тренинги, семинары для будущих приёмных родителей. Они проходят психологическую диагностику, а после — обучение в специально организованной «Школе приёмного родителя».

Если возникают трудности (как правило, адаптационные) у выпускников детских домов, то и их обязательно поддержат в сложной ситуации, им подскажут, как лучше поступить или к кому обратиться. С ними работают специалисты постинтернатного сопровождения.

Что делают?

Задач у Центра поддержки семьи очень много, поэтому и мероприятия, которые проводят специалисты учреждения, очень разнообразны, но все они направлены на объединение и сплочение приёмных семей, на пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни у выпускников детских домов.

Уже традиционными считаются «Марафон здоровья» и «Ярмарка семейных традиций», которая проводится ежегодно в честь Дня семьи. В этом году участниками грандиозного праздника стали 96 детей из 32 замещающих семей 21 района Омской области и Омска. Это событие каждый год не перестаёт удивлять своей масштабностью, яркостью, фантазией и талантами. Показать свои возможности и результаты труда участники праздника смогли в различных номинациях: музыкально-танцевальной, театральной, кулинарной, декоративно-прикладной и других.

Ярмарка семейных традиций позволила показать и рассказать об увлечениях замещающих семей, посмотреть и оценить других. На память о празднике всем семьям каждый год обязательно вручаются сертификаты.

Из последних событий в жизни центра стоит отметить день в семейном палаточном лагере для приёмных семей, который был организован неподалеку от ДОЛ «Юбилейный». Родители вместе со своими приёмными детьми проходили квест «По лесным тропинкам», участвовали в спортивных состязаниях, весёлых эстафетах, играли в волейбол, предолевали скалодром. Завершил свою работу палаточный лагерь семейным пикником с липовым чаем и печёной картошкой. Вот так в спортивно-игровой форме происходит сплочение детей и родителей и осознание ценности семьи.

Службы сопровождения замещающих семей есть не только в Омске, но и в муниципальных районах области. Например, в июле специалисты были в Москаленках на ставшей уже традиционной акции «Помощь на колёсах» для замещающих родителей. Опекуны и приёмные родители посетили семинар-практикум «Детско-родительские конфликты, причины и способы их разрешения» и тренинг «Способы повышения стрессоустойчивости замещающих родителей». В диалоге педагоги-психологи с родителями обсуждали вопросы, касающиеся воспитания подростков, делились своим опытом воспитания и осваивали способы стрессоустойчивости. Основной целью тренинга была профилактика эмоционального выгорания замещающих родителей. В завершении мероприятия каждый замещающий родитель смог получить индивидуальную психологическую помощь.

В преддверии нового учебного года прошло заседание семейного клуба на тему: «Ваш ребёнок — первоклассник. Готовы ли вы к школе?». С приёмными родителями рассматривались вопросы подготовки будущих первоклашек к школе и адаптации в школьном окружении. В рамках круглого стола родители смогли получить рекомендации от педагога-психолога и социальных педагогов, а с подопечными тем временем проводились упражнения, направленные на коррекцию детских страхов посредством арт-терапии и подвижных игр: ребята изготовляли волшебную маску-талисман, рисовали свой страх, бегали, прыгали, тем самым освобождаясь от негативных переживаний. Дети совместно с родителями делились своими эмоциями и с удовольствием пили чай со сладкими угощениями.

Одной из важных и значимых для подростков стала акция, посвящённая Международному дню детского телефона доверия «Телефон доверия — твой друг!». Мероприятиями в рамках акции было охвачено более 2000 человек. Она прошла на территории Омской области и города Омска на базе 20 учреждений профессионального образования, 22 общеобразовательных учреждений и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В беседах, проведённых специалистами Центра поддержки семьи в образовательных учреждениях, дети и подростки высказывали своё мнение о необходимости такой службы, как телефон доверия. Во время акции было роздано более 2000 листовок-памяток и продукции в виде линеек, ручек, карандашей и закладок с логотипом телефона доверия.

Компетентно

Татьяна Жикина

Татьяна Жикина, директор Центра поддержки семьи: «Наш центр ведёт работу в двух направлениях: работа с приёмными семьями и работа с выпускниками детских домов и интернатов.

У нас есть целая информационная база приёмных семей, а также банк данных о семьях, прошедших психолого-педагогическую подготовку, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Мы не теряем связи с нашими подопечными, мониторим взаимоотношения в семьях и готовы оказать им консультативную поддержку в любой сложной ситуации, поэтому с полным правом можем утверждать, что наши двери открыты для всех, кто нуждается в помощи.

Мы готовы анонимно проконсультировать подопечных детей, приёмных родителей, опекунов, попечителей с целью снятия стрессовых ситуаций, ведь именно из-за них бывают случаи возврата детей в коррекционные учреждения и детские дома. Наша цель — свести подобные случаи к минимуму и в конечном итоге гармонизировать отношения в семье.

Мы плотно работаем с населением и с органами опеки: выявляем случаи жестокого обращения с детьми и семейного неблагополучия.

Особого внимания заслуживают наши подопечные — выпускники детских домов и коррекционных учреждений. На групповых и индивидуальных тренингах мы развиваем „чувство дома, семьи“, учим строить взаимоотношения с окружающими, повышаем самооценку, помогаем решить проблему с трудоустройством, ведь часто эти ребята банально не знают, куда обратиться и как себя вести при поиске работы.

Если вы хотели бы стать приёмными родителями, если вы готовы для этого пройти диагностику и обучение, если у вас замещающая семья, взаимоотношения в которой стали натянутыми, если вам кажется, что кто-то жестоко обращается со своим ребёнком, если вы подросток, которому нужна помощь психолога, — позвоните нам, попробуем решить проблему вместе».