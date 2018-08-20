Ещё
В Текстильщиках школьникам расскажут об обычаях и обрядах народов России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Текстильщиках школьникам расскажут об обычаях и обрядах народов России 

Префектура Юго-Восточного административного округа 20 августа 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара из Текстильщиков начал набор детей от 8 до 12 лет на занятия в фольклорный коллектив «Полюшка». Как рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко, занятия будут вестись в группе бесплатно.
— Как жили наши прапрабабушки и прапрадедушки, что ели, во что одевались, какие песни пели, как праздновали свадьбы и провожали в последний путь? Обо всём этом расскажет педагог Елена Олеговна Храмова на занятиях фольклорного коллектива «Полюшка». Дети познакомятся с народным календарём, обычаями и обрядами наших предков; научатся танцевать народные танцы, петь в ансамбле. Это хороший опыт публичных выступлений, потому что воспитанники Дворца творчества — неизменные участники праздников, концертов, фестивалей и конкурсов, — пояснила Анна Бондаренко.
Первые занятия состоятся в сентябре. Записаться на участие в ансамбле можно на портале mos.ru.
Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, 2, строение 1.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
В Рязанском районе открыли набор на занятия по фехтованию Детские поликлиники ЮВАО будут работать в усиленном режиме до 16 сентября Психологический портрет ребенка помогут составить при помощи арт-терапии в Капотне
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение