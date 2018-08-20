В Текстильщиках школьникам расскажут об обычаях и обрядах народов России 

Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара из Текстильщиков начал набор детей от 8 до 12 лет на занятия в фольклорный коллектив «Полюшка». Как рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко, занятия будут вестись в группе бесплатно.
— Как жили наши прапрабабушки и прапрадедушки, что ели, во что одевались, какие песни пели, как праздновали свадьбы и провожали в последний путь? Обо всём этом расскажет педагог Елена Олеговна Храмова на занятиях фольклорного коллектива «Полюшка». Дети познакомятся с народным календарём, обычаями и обрядами наших предков; научатся танцевать народные танцы, петь в ансамбле. Это хороший опыт публичных выступлений, потому что воспитанники Дворца творчества — неизменные участники праздников, концертов, фестивалей и конкурсов, — пояснила Анна Бондаренко.
Первые занятия состоятся в сентябре. Записаться на участие в ансамбле можно на портале mos.ru.
Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, 2, строение 1.