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Детский омбудсмен рассказала о повышении занятости женщин, находящихся в декрете
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Детский омбудсмен рассказала о повышении занятости женщин, находящихся в декрете 

РИА «ФедералПресс» 20 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Создание дополнительных мест в группах временного пребывания детей дошкольного возраста увеличит трудовую занятость женщин, находящихся в декретном отпуске. Об этом говорится на сайте детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева совместно с представителями органов исполнительной власти обсудила региональный проект «Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, путем создания дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста».
Она отметила, что службы занятости населения в регионе создадут условия для повышения квалификации и профессиональной подготовки женщин данной категории. В том числе их обучат присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания.
Кроме того предполагается разработать требования к данной категории работников, программы по их подготовке, а также механизм оценки их профессионального уровня.
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