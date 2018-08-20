Детский омбудсмен рассказала о повышении занятости женщин, находящихся в декрете

Создание дополнительных мест в группах временного пребывания детей дошкольного возраста увеличит трудовую занятость женщин, находящихся в декретном отпуске. Об этом говорится на сайте детского омбудсмена Анны Кузнецовой

Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева совместно с представителями органов исполнительной власти обсудила региональный проект «Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, путем создания дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста».

Она отметила, что службы занятости населения в регионе создадут условия для повышения квалификации и профессиональной подготовки женщин данной категории. В том числе их обучат присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания.

Кроме того предполагается разработать требования к данной категории работников, программы по их подготовке, а также механизм оценки их профессионального уровня.