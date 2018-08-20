Ещё
Дошкольников из Кузьминок пригласили в цирковую студию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Дошкольников из Кузьминок пригласили в цирковую студию 

Управа района Кузьминки 20 августа 2018
Фото: Управа района Кузьминки
Детская школа искусств «Центр» приглашает дошкольников в подготовительные группы Цирковой студии «Радуга» под названием «АКРОБАТИКИ».
Занятия проводят преподаватели с большим опытом артистов цирка Игорь Николаевич Райков и Иван Игоревич Райков.
Особенность программы — знакомство ребят с многожанровым миром циркового искусства. Занятия развивают у ребенка гибкость, физическую силу, координацию, способность к импровизации, умение вести себя на публике, творческое воображение. Дети попробуют представить себя акробатом, жоглером, эквилибристом, гимнастом — творческой командой волшебства под названием ЦИРК.
Руководитель отделения: Борисова Татьяна Львовна, тел. 8 495 919 3663, 8 495 919 3121. (нд)
Управа района Кузьминки: последние новости
Активные игры провели для дошкольников из Кузьминок Открытая летняя терраса появится на крыше кинотеатра «Высота» Кадеты из Кузьминок выступили на фестивале «Русский витязь»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение