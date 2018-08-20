Дошкольников из Кузьминок пригласили в цирковую студию 

Детская школа искусств «Центр» приглашает дошкольников в подготовительные группы Цирковой студии «Радуга» под названием «АКРОБАТИКИ».
Занятия проводят преподаватели с большим опытом артистов цирка Игорь Николаевич Райков и Иван Игоревич Райков.
Особенность программы — знакомство ребят с многожанровым миром циркового искусства. Занятия развивают у ребенка гибкость, физическую силу, координацию, способность к импровизации, умение вести себя на публике, творческое воображение. Дети попробуют представить себя акробатом, жоглером, эквилибристом, гимнастом — творческой командой волшебства под названием ЦИРК.
Руководитель отделения: Борисова Татьяна Львовна, тел. 8 495 919 3663, 8 495 919 3121. (нд)