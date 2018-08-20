Дошкольников из Кузьминок пригласили в цирковую студию

Детская школа искусств «Центр» приглашает дошкольников в подготовительные группы Цирковой студии «Радуга» под названием «АКРОБАТИКИ».

Занятия проводят преподаватели с большим опытом артистов цирка Игорь Николаевич Райков и Иван Игоревич Райков.

Особенность программы — знакомство ребят с многожанровым миром циркового искусства. Занятия развивают у ребенка гибкость, физическую силу, координацию, способность к импровизации, умение вести себя на публике, творческое воображение. Дети попробуют представить себя акробатом, жоглером, эквилибристом, гимнастом — творческой командой волшебства под названием ЦИРК.